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Поможет только война: Зеленский раскрыл будущее Донбасса

13:12
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Политик не хочет предоставления региону особого статуса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какое будущее он видит для Донбасса. По его словам, региону точно не стоит предоставлять особый статус.

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Политик подчеркнул, что решение конфликта на юго-востоке страны не будет быстрым. "Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации", - добавил он.

По словам шоумена, здесь поможет "именно информационная война". По его словам, необходимо "информационно вернуть" жителей региона к осознанию того, что "они нужны Украине", а Украина нужна им. Но для этого "нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов", передает ТАСС.

Также Зеленский считает необходимым создать отдельный большой европейский медиа-портал. Он занимался бы вещанием на русском языке и показывался бы во всей Европе. По нему говорили бы "правдивые вещи" и сообщали бы о событиях на Украине, которые жители Донбасса "хотят слышать". Самих жителей неподконтрольных Киеву территорий комик назвал "заложниками".

Тем не менее, подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе, он не станет. Об этом политик рассказал в интервью "РБК-Украина".

Ранее представители штаба Зеленского заявили, что шоумен намерен вывести Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. Вместо этого комик рассчитывает задействовать для переговоров с Россией международных партнеров. Прямые переговоры с ополченцами Донбасса он вести не хочет. После этого сам Медведчук заявил, что ни нынешним киевским властям, ни людям Зеленского не нужен мир на юго-востоке страны.

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