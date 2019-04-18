Актриса Ирина Цывина умерла в 55 лет

Причина смерти неизвестна

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет. Она известна по сериалам "Кадетство" и "Ольга".

Как рассказала актриса Ксения Хаирова, которая дружила с Цывиной, в морге подтвердили известие о смерти Цывиной. "Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна", - сказала она, передает ТАСС.

Цывина является уроженкой Минска. Она появилась на свет 1 июля 1963 года. Актриса окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". С 1993 года по 2003 год она жила и работала в США.

Также Ирина Цывина была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. Она играла в антрепризе. Также Цывина снималась в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!" "Принцесса цирка" и других.

На протяжении шести дет она была супругой знаменитого актера, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. В 1994 году она выпустила книгу, посвященную его жизни и творчеству.