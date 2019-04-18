Путину доложили о планах по строительству развязки в Химках

Проектирование начнётся уже в ближайшее время

О развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в четверг шла речь в Кремле на встрече Владимира Путина с губернатором региона Андреем Воробьёвым и главой Минтранса Евгением Дитрихом, передает "ТВ Центр".

Они доложили президенту о планах по строительству развязки в Химках, где соединяются старая и новая части города. С просьбой организовать там комфортное движение к Владимиру Путину обратились сотрудники предприятия "Энергомаш".

Глава государства посещал его на минувшей неделе. Президент дал необходимые поручения. И вот уже есть первые наработки. Развязку планируют организовать на улице Репина. Проектирование начнётся уже в ближайшее время. Причём, на этом объекте строительство не закончится. Дорожно-транспортную сеть будут развивать дальше.