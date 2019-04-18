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Путину доложили о планах по строительству развязки в Химках

14:31
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Проектирование начнётся уже в ближайшее время

О развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в четверг шла речь в Кремле на встрече Владимира Путина с губернатором региона Андреем Воробьёвым и главой Минтранса Евгением Дитрихом, передает "ТВ Центр".

Они доложили президенту о планах по строительству развязки в Химках, где соединяются старая и новая части города. С просьбой организовать там комфортное движение к Владимиру Путину обратились сотрудники предприятия "Энергомаш".

Глава государства посещал его на минувшей неделе. Президент дал необходимые поручения. И вот уже есть первые наработки. Развязку планируют организовать на улице Репина. Проектирование начнётся уже в ближайшее время. Причём, на этом объекте строительство не закончится. Дорожно-транспортную сеть будут развивать дальше.

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Транспортная развязка
Владимир Путин, Евгений Дитрих и Андрей Воробьёв
Владимир Путин, Евгений Дитрих и Андрей Воробьёв
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин и Андрей Воробьёв
Владимир Путин и Андрей Воробьёв
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