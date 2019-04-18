Россия отреагировала на вылазку кораблей НАТО в Балтийское море (видео)

Россия проследит за кораблями НАТО в Балтийском море

В четверг стало известно, что несколько кораблей НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. Силы Балтфлота для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации организовали дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов, а также самолетов морской авиации.

"Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника", - сообщили ТВЦ.Ru в Минобороны, обнародовав видео мероприятий.

В ведомстве также отметили, что в акваторию Балтийского моря направлены корвет "Бойкий" и большой десантный корабль "Минск".

Ранее сообщалось, что в группу кораблей НАТО входят эсминец США Gravely, фрегаты Польши K.Pulaski, ВМС Турции Gokova и ВМС Испании Juan De Burbon.