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Медведев оставил Украину без российской нефти

12:46
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Москва ответила Киеву на "очередной недружественный шаг"

Российский кабмин запретил экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны: расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров", - напомнил глава правительства. По его словам, в связи с этим Россия вынуждена "свои интересы защищать и принять ответные меры".

Новым постановлением "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений". В нее включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, сообщает "Интерфакс".

А еще расширен запрет на ввоз в Россию некоторых украинских товаров. В частности, это касается продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

10 апреля Украина расширила торговые санкции против России. Список запрещенных к импорту российских товаров дополнился, в частности, стеклянными тарами для жидкостей и продуктов питания, формалином, пружинами для грузовых вагонов, электрическими проводниками, электроаппаратурой для железнодорожной инфраструктуры.

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