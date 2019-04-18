Собянин рассказал, что делается в Москве для развития бизнеса

Мэр подчеркнул, что главная задача - обеспечить в городе комфортные условия для развития бизнеса

Секреты успешного предпринимательства обсуждают в четверг в Москве на форуме "Цифровая эволюция бизнеса". На торжественной церемонии открытия присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что Москва - это лучшее место для развития собственного дела. За последнее время создано множество технопарков, информационные центры и специальный портал поставщиков.

"Мы, конечно, очень щепетильно относимся ко всем административным проблемам, ко всем проблемам, которые существуют у малого и среднего бизнеса и стараемся, насколько это возможно, не внедряясь и не разрушая конкурентной среды, помогать развиваться бизнесу. И, пожалуй, самое главное, что мы делаем для развития бизнеса в городе - это создаем общую комфортную инфраструктуру", - отметил Собянин.