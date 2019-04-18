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Балаклава празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков

14:41
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Почтить память героев пришли сотни человек

Балаклава в четверг празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 18 апреля 1944-го года отдельная Приморская армия успешно отвоевала Балаклавские высоты, основной пункт на подступах к Севастополю.

Памятные мероприятия открыло шествие ветеранов, кадетов и колонны "Бессмертного полка". Люди пронесли по улицам  портреты своих  родных, погибших в боях за освобождение города. К обелиску защитникам и освободителям Балаклавы и памятнику последнему командиру обороны Севастополя генерал-майору Петру Новикову возложили цветы. 

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