Балаклава празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Почтить память героев пришли сотни человек

Балаклава в четверг празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 18 апреля 1944-го года отдельная Приморская армия успешно отвоевала Балаклавские высоты, основной пункт на подступах к Севастополю.

Памятные мероприятия открыло шествие ветеранов, кадетов и колонны "Бессмертного полка". Люди пронесли по улицам портреты своих родных, погибших в боях за освобождение города. К обелиску защитникам и освободителям Балаклавы и памятнику последнему командиру обороны Севастополя генерал-майору Петру Новикову возложили цветы.