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НОВОСТИ

Лучшие промышленные комплексы России открыты для экскурсий и стажировок

15:14
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Программу подготовили организация "Россия - страна возможностей" совместно с ОНФ

Почти 600 предприятий распахнут свои двери для школьников и студентов. В рамках акции "Дни в профессии" запланированы сотни экскурсий и стажировок в лучших промышленных комплексах России, передает "ТВ Центр".

Уникальную программу подготовили организация "Россия - страна возможностей" совместно с Общероссийским народным фронтом. Главная цель -  не только познакомить подростков с секретами производства, но и открыть как можно больше возможностей для  будущих специалистов.

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