Лучшие промышленные комплексы России открыты для экскурсий и стажировок

Программу подготовили организация "Россия - страна возможностей" совместно с ОНФ

Почти 600 предприятий распахнут свои двери для школьников и студентов. В рамках акции "Дни в профессии" запланированы сотни экскурсий и стажировок в лучших промышленных комплексах России, передает "ТВ Центр".

Уникальную программу подготовили организация "Россия - страна возможностей" совместно с Общероссийским народным фронтом. Главная цель - не только познакомить подростков с секретами производства, но и открыть как можно больше возможностей для будущих специалистов.