Ирина Цывина умерла при загадочных обстоятельствах

Тело актрисы обнаружил в квартире ее сын

Стали известны подробности смерти 55-летней актрисы Ирины Цывиной. Выяснилось, что смерть наступила при загадочных обстоятельствах.

Первым о страшном событии узнал ее сын Евгений. Они созванивались с матерью по нескольку раз за день. Но тут она перестала отвечать на звонки. Он тут же приехал к ней домой, открыл дверь и обнаружил ее бездыханное тело.

О том, что именно произошло с женщиной, пока ничего неизвестно, пишет "Экспресс-газета". Вероятно, у нее случился сердечный приступ. Известно, что актриса давно страдала от повышенного давления. А еще ряд недоброжелателей утверждает, что Цывина в последние годы была неравнодушна к спиртному.

Между тем, руководитель Школы телевидения "Останкино ТВ" Ольга Спиркина, где преподавала Цывина, отметила, что с произошедшим может быть связана некая мистическая история. "Мы с ней разговаривали 8 апреля, в мой день рождения, долго-долго. Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится", - рассказала Спиркина.

По ее словам, Цывина просила связать ее с "бабкой, нумерологом, астрологом". Она поделилась с подругой такими контактами, передает РЕН ТВ.

О смерти заслуженной артистки Ирины Цывиной стало известно ранее, 18 апреля. Артистка является уроженкой Минска. Она появилась на свет 1 июля 1963 года.

Цывина была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. Она играла в антрепризе. Также она снималась в фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!" "Принцесса цирка". Артистка запомнилась ролями в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки".

На протяжении шести лет она была супругой знаменитого актера, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. В 1994 году Цывина выпустила книгу, посвященную его жизни и творчеству.