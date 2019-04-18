Более 50 госуслуг для предпринимателей оказывается в Москве в электронном виде

Объем информационных технологий в экономике города возрастает с каждым годом

Более 50 госуслуг для предпринимателей оказывают в Москве в электронном виде. Этот показатель - самый высокий по стране, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, выступая на форуме "Цифровая эволюция бизнеса".

Сложно представить современные мегаполисы без цифровых технологий. Семь миллионов автомобилей в Москве и Подмосковье не смогли бы передвигаться без интеллектуальной транспортной системы, которая распределяет потоки. За 8 лет скорость на дорогах выросла на 18 процентов. Программа распознавания лиц, только в тестовом режиме, помогла задержать 150 преступников. Здравоохранение, образование- IT проникли буквально во все сферы жизни, сделав их проще и комфортнее, передает "ТВ Центр".

На форуме цифровая эволюция бизнеса Сергей Собянин подробно рассказал, чего удалось достигнуть с помощью цифровизации. В столице работают 50 тысяч IT - компаний. Для них создана целая экосистема из технопарков и промышленных комплексов.

"Мы создали портал iMoscow , где можно найти партнеров в любом технопарке Москвы, арендовать там площадь, получить услуги. Сейчас мы работам над следующим шагом, созданием информационной корпорации Москвы, куда будут включены вообще все инновационные предприятия Москвы, их больше 25 тысяч", - заявил Собянин.

Александр разрабатывает приложение для ресторанов и кафе. Доставка еды развивается сумасшедшими темпами. Он собирается сделать рестораны и покупателей ещё ближе.

Отвечая на запрос бизнеса, город развивает образовательные программы. За прошлый год форумы, семинары, мастер-классы в Москве посетили тысячи человек, в столицу съезжаются со всей России.

Ещё одним прорывом для малого и среднего бизнеса стал запуск портала поставщиков. Небольшие закупки до 100 тысяч рублей вылились в 25 миллиардов годового оборота.

На портале зарегистрировались почти 150 тысяч поставщиков из 30 регионов страны и это только начало. Цифровизация неизбежно придёт в каждый уголок России.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".