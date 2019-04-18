ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 50 госуслуг для предпринимателей оказывается в Москве в электронном виде

15:07
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Объем информационных технологий в экономике города возрастает с каждым годом

Более 50 госуслуг для предпринимателей оказывают в Москве в электронном виде. Этот показатель - самый высокий по стране, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, выступая на форуме "Цифровая эволюция бизнеса".

Сложно представить современные мегаполисы без цифровых технологий. Семь миллионов автомобилей в Москве и Подмосковье не смогли бы передвигаться без интеллектуальной транспортной системы, которая распределяет потоки. За 8 лет скорость на дорогах выросла на 18 процентов. Программа распознавания лиц, только в тестовом режиме, помогла задержать 150 преступников. Здравоохранение, образование- IT проникли буквально во все сферы жизни, сделав их проще и комфортнее, передает "ТВ Центр".

На форуме цифровая эволюция бизнеса Сергей Собянин подробно рассказал, чего удалось достигнуть с помощью цифровизации. В столице работают 50 тысяч IT - компаний. Для них создана целая экосистема из технопарков и промышленных комплексов.

"Мы создали портал iMoscow , где можно найти партнеров в любом технопарке Москвы, арендовать там площадь, получить услуги. Сейчас мы работам над следующим шагом, созданием информационной корпорации Москвы, куда будут включены вообще все инновационные предприятия Москвы, их больше 25 тысяч", - заявил Собянин.

Александр разрабатывает приложение для ресторанов и кафе. Доставка еды развивается сумасшедшими темпами. Он собирается сделать рестораны и покупателей ещё ближе.

Отвечая на запрос бизнеса, город развивает образовательные программы. За прошлый год форумы, семинары, мастер-классы в Москве посетили тысячи человек, в столицу съезжаются со всей России.

Ещё одним прорывом для малого и среднего бизнеса стал запуск портала поставщиков. Небольшие закупки до 100 тысяч рублей вылились в 25 миллиардов годового оборота.

На портале зарегистрировались почти 150 тысяч поставщиков из 30 регионов страны и это только начало. Цифровизация неизбежно придёт в каждый уголок России.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Новости по теме
Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
Сергей Собянин на форуме "Цифровая эволюция бизнеса"
Сергей Собянин на форуме "Цифровая эволюция бизнеса"
Участники форума
Участники форума
Центр госуслуг "Мои документы"
Центр госуслуг "Мои документы"
Форум "Цифровая эволюция бизнеса"
Форум "Цифровая эволюция бизнеса"
Участники форума
Участники форума
Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.