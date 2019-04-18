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Когда в Москве отключат отопление

15:28
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Это будет вестись по графику

Отопительный сезон в Москве завершится уже через несколько недель. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В целом зимний период в жилом секторе прошёл без серьёзных сбоев. Все дома получали тепло, отопление, свет и воду. Это результат, в том числе ремонтных работ и обновления коммуникаций и оборудования.

Кроме того, за последние годы столичным властям удалось сократить срок отключения горячей воды с 21 дня до 10. Но полностью отказаться от профилактики пока невозможно.

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