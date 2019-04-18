Птицы и стекла-убийцы: как защитить пернатых в Москве

Человек способен помочь птицам

Как защитить птиц, которые сейчас возвращаются из далёких стран - обратно, в Москву? Почти три десятка свиристелей погибли на юге столицы - разбились о стекло павильона метро. Очевидно, там отражалось небо. Не заметить препятствие птицы могут по самым разным причинам.

Тротуарная плитка возле входа в метро "Алма-Атинская" буквально усыпана десятками бездыханных пернатых комочков. На фото, которые взбудоражили сеть, погибшая стая взрослых свиристелей. Птицы, по-видимому, разбились о стеклянный павильон, передает "ТВ Центр".

Через панорамный стеклянный фасад вестибюля станции метро "Алма-Атинская" отчётливо просматривается перспектива улицы и окружающий ландшафт. По мнению специалистов, это, скорее всего, и стало причиной массовой дезориентации птиц здесь.

Орнитологи объясняют случившееся особенностями зрения у пернатых и их высокой активностью в период миграций и гнездования. Влетая в стекло на большой скорости, птицы получают травмы головы и шеи.

"Это проблема всех мегаполисов. Они могут путать и не видеть просто таких широких стеклянных поверхностей и врезаться. У нас в Москве такие случаи фиксируются практически каждый год. И наверное, самая главная рекомендация - во всех крупных мегаполисах это делается - надо на окна наклеивать силуэты хищных птиц", - рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбаческий.

Чёрные наклейки-стикеры в виде соколов, других хищников либо их глаз могут отпугнуть птиц и тем самым спасти их. Устрашающие фигурки можно просто вырезать из бумаги. Эти способы уже показали свою эффективность в странах, где кампанию по спасению птиц от столкновений со стеклянной облицовкой ведут уже давно. Кроме жителей мегаполисов в ней активно участвуют владельцы домов в пригородах

Сейчас в Европе, как и в России, в самом разгаре весенний сезон миграции птиц, на который приходится пик столкновений. Для расклеивания силуэтов хищников на окна квартир и офисов момент самый что ни на есть подходящий.

Татьяна Сидорова, Дина Самохина, "ТВ Центр".