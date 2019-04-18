Где в Москве увидеть парад трамваев

Мероприятие начнется в районе Шаболовки

В Москве провели репетицию парада трамваев. Он состоится в субботу. А накануне "обкатку" прошли ретро-модели разных эпох. В том числе знаменитая "конка". Именно с неё 120 лет назад началась история этого вида транспорта в Москве.

Субботний парад стартует в 11 утра в районе Шаболовки. А к полудню трамваи прибудут на Чистопрудный бульвар, где начнутся развлекательные мероприятия. Посетители смогут осмотреть все ретро-вагоны внутри и снаружи. А также увидеть современные модели, обеспечивающие пассажирам максимальный комфорт.