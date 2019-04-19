Проскурякова сделала неожиданное заявление о покойной Началовой

Всеобщая истерия по поводу смерти певицы может пойти на спад после 24 апреля

Трагическая смерть Юлии Началовой не дает покоя многим людям. Они ежедневно переслушивают песни певицы и пересматривают ее выступления, видят ее во снах и плачут по ней. Ясновидящая Светлана Проскурякова рассказала ТВЦ.RU, почему россияне так убиваются из-за кончины артистки и когда закончится всеобщее помешательство.

Участник телепроектов "Битва экстрасенсов" и "Экстрасенсы ведут расследование" сказала, что трагические события запечатлеваются в сознании людей примерно на две недели, но преждевременная смерть Юлии Началовой стала исключением из этого правила.

"Есть большая вероятность, что после 40 дней это все [истерия по поводу ее смерти - прим. ТВЦ.RU] пойдет на спад. Очень важно, как человек умер. Его эмоции перед и во время смерти, насколько он мучился и страдал - все это часто задерживает душу человека на земле. Если очень тяжелые эмоции были. Возможно, ей было очень трудно и больно. И еще. Поскольку она молодая, у нее осталось очень много незаконченных дел, в том числе ее дочь. Это тоже держит ее дух на земле", - отметила Светлана Проскурякова.

24 апреля пройдет 40 дней с момента кончины Началовой. Согласно христианской традиции, в этот день душа умершего, пройдя через все испытания и отчитавшись за земную жизнь, попадает либо в рай, либо в ад.

"Тема трех дней, девяти и 40 была еще в дохристианской традиции. Такое и в иудаизме, и в язычестве есть. Это связано с тем, что после смерти от человека сначала отделяется физическое тело, через девять дней - эфирное тело, а через 40 - астральное", - рассказала Проскурякова.

По ее словам, люди с экстрасенсорными способностями могут проследить за трансформацией человеческой души и понять, хорошо ей или плохо после смерти. Светлана Проскурякова выразила готовность проделать такую работу с душой Началовой, но только в том случае, если родственники певицы обратятся к ней за помощью. Ясновидящей необходимо посмотреть фотографии умершей, познакомиться с ее творчеством и настроиться на определенный лад.

Проскурякова также высказалась о людях, которые не находят себе места после смерти Юлии Началовой. Правда, здесь она скорее выступила в роли психолога, чем экстрасенса. "Людьми движет желание приобщиться, - пояснила собеседница ТВЦ.RU. - Многим не хватает драматических событий. Люди находятся в потоке: все скорбят, и они скорбят. Это стадное чувство. Люди поддаются такому самогипнозу. Люди о ней думают, переживают всяческие эмоции, которые они искусственно в себе аккумулируют, поэтому Началова им и снится".

Куда более загадочным Проскуряковой показалось то обстоятельство, что Юлия Началова стала одной из многих участников проекта "Последний герой", которые в течение последних лет ушли из жизни после возвращения с необитаемого острова. "Череда этих смертей более, на мой взгляд, мистична и интересна", - считает ясновидящая.

Как сообщалось ранее, "проклятье" телевизионного шоу постигло актера Сергея Бодрова, певца Криса Кельми, актрису и режиссера Веру Глаголеву, певицу Жанну Фриске, рэпера Децла и некоторых других известных людей.

Напомним, 39-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. Незадолго до того артистке ампутировали ногу из-за гангрены. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.