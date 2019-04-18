"Умерла во сне": Садальский раскрыл подробности гибели Цывиной

Актер скорбит об уходе коллеги

Стали известны обстоятельства смерти 55-летней заслуженной артистки России Ирины Цывиной. Об этом сообщил актер Станислав Садальский.

По его словам, актрисы не стало в ночь на 18 апреля. Она умерла во сне. "Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее - скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой", - написал Садальский в своем Instagram.

Между тем, актриса Ксения Хаирова, сообщившая о смерти Цывиной, с которой они были подругами, рассказала о ее последних днях жизни. Как передает "Пятый канал", 14 апреля состояние Цывиной не предвещало ничего плохого. Артистка отмечала день рождения своей подруги. Она "вообще ничего не пила" – только воду.

Ранее сообщалось, что актриса умерла при загадочных обстоятельствах. Ее тело в квартире обнаружил сын Евгений. Руководитель Школы телевидения "Останкино ТВ" Ольга Спиркина, где преподавала Цывина, отметила, что 8 апреля актриса сказала ей, что ее "кто-то сглазил".

Артистка родилась 1 июля 1963 года в Минске. Она была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. Цывина играла в антрепризе. Также она снималась в фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!" "Принцесса цирка". Артистка запомнилась ролями в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки".

В течение шести лет она была супругой знаменитого актера, народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. В 1994 году Ирина Цывина выпустила книгу, посвященную его жизни и творчеству.