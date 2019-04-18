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Звезду фильма "На игле - 2" убили выстрелом в голову после тренировки

14:43
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Брэдли Уэлш умер недалеко от своего дома

Актера фильма "На игле - 2" Брэдли Уэлша застрелили возле его дома в центре шотландского города Эдинбург. 

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Преступник выстрелил в голову Уэлшу, когда он вышел из машины, припаркованной неподалеку от его дома. 42-летний актер скончался от полученного ранения после прибытия врачей. 

Убийство произошло примерно в 20:00 в среду, 17 апреля. По предварительным данным, Брэдли Уэлш возвращался домой из спортивного клуба. 

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, пишут британские СМИ. 

Писатель Ирвин Уэлш, опубликовавший роман "На игле", выразил сожаление в связи со смертью актера. "Брэдли Джон Уэлш, мое сердце разбито. Прощай, мой удивительный и прекрасный друг. Спасибо за то, что сделал меня лучше и помог смотреть на мир добрее и мудрее", - написал он в своем Twitter. 

В прошлом Брэдли Уэлш профессионально занимался спортом, он стал чемпионом Великобритании. В 2009 году он снялся в документальном сериале, в котором рассказывалось о самых опасных британцах. В 2017 году Уэлш сыграл хозяина подпольных борделей во второй части картины Дэнни Бойла "На игле". 

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