Звезду фильма "На игле - 2" убили выстрелом в голову после тренировки

Брэдли Уэлш умер недалеко от своего дома

Актера фильма "На игле - 2" Брэдли Уэлша застрелили возле его дома в центре шотландского города Эдинбург.

Преступник выстрелил в голову Уэлшу, когда он вышел из машины, припаркованной неподалеку от его дома. 42-летний актер скончался от полученного ранения после прибытия врачей.

Убийство произошло примерно в 20:00 в среду, 17 апреля. По предварительным данным, Брэдли Уэлш возвращался домой из спортивного клуба.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, пишут британские СМИ.

Писатель Ирвин Уэлш, опубликовавший роман "На игле", выразил сожаление в связи со смертью актера. "Брэдли Джон Уэлш, мое сердце разбито. Прощай, мой удивительный и прекрасный друг. Спасибо за то, что сделал меня лучше и помог смотреть на мир добрее и мудрее", - написал он в своем Twitter.

В прошлом Брэдли Уэлш профессионально занимался спортом, он стал чемпионом Великобритании. В 2009 году он снялся в документальном сериале, в котором рассказывалось о самых опасных британцах. В 2017 году Уэлш сыграл хозяина подпольных борделей во второй части картины Дэнни Бойла "На игле".