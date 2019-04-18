Любовница Кокорина сделала неожиданное заявление

Она рассказала о злых, подлых и мстительных людях

Гражданская жена нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина опасается, что для ее возлюбленного, а также для Павла Мамаева и их товарищей история с потасовками в Москве 8 октября 2018 года закончится плохо. По ее словам, подсудимым грозит реальный срок.

"Я, правда, никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки!", - написала Валитова в своем Instagram. Так она прокомментировала заявления главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина на допросе в суде. Именно они пострадали от действий футболистов.

По ее словам, потерпевшие дали более жесткие показания спустя полгода после произошедшего. Они были "точь-в-точь одинаковые" и их зачитывали по бумажке. "И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!" - добавила она.

По словам Валитовой, сами футболисты признали, что их действия в том конфликте были чересчур жесткими. При этом ни о каком сговоре или запланированном хулиганстве речи идти не может. "И [надеюсь на] то что суд примет во внимание показания и доказательства что это не хулиганство...за которое ребятам могут дать от 3х лет и более", - подчеркнула Валитова.

Накануне, 17 апреля, в Пресненском суде Москвы допросили двоих потерпевших по делу Кокорина и Мамаева. Это были глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Чиновник Минпромторга рассказал, что 8 октября, зайдя в "Кофеманию", он увидел, что напротив сидит шумная компания примерно из 10 человек, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в какой-то момент компания начала оскорблять его по расовому признаку, называя его китайцем. Нападки сопровождались нецензурными выражениями.

Чиновник в корректной форме попытался утихомирить их. После этого к нему подошел Кирилл Кокорин - брат Александра. Затем пришел сам футболист "Зенита". Спортсмен взял стул, который находился за столиком Пака, якобы прицелился в голову чиновнику, "желая нанести вред здоровью". Пострадавший успел подставить руку, поэтому удар пришёлся "как по руке, так и по голове". Затем к столику подошел коллега чиновника Сергей Гайсин. "Он не проявлял никакой агрессии, только пытался успокоить компанию. Господин Протасовицкий (товарищ Кокорина и Мамаева, - прим. ред.) схватил его за шею и пытался его придушить", — добавил Пак.

В свою очередь, Гайсин также рассказал, как Александр Протасовицкий пытался его придушить. По его словам, Пака по лицу ударил Александр Кокорин. После этого пострадал уже сам Гайсин. Его полураскрытой ладонью ударил Павел Мамаев.

Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их товарища – детского тренера Александра Протасовицкого, - обвиняют в нападении на трех человек. 8 октября у них в кафе произошла потасовка с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, а также гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Перед этим от их рук пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук.

Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО примерно полгода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Ранее в апреле Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.

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