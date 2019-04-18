ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал ненормальным отсутствие контактов между соседями

14:49
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Он привел пример Эстонию, с лидерами которой не было встреч 10 лет

Владимир Путин принял в Кремле свою эстонскую коллегу Керсти Кальюлайд. Она первый президент республики, которая посетила Москву с визитом за последние 8 лет, передает "ТВ Центр".

Как уже отметил в начале встречи Владимир Путин: отсутствие официальных контактов между соседствующими странами - это ненормально. У России и Эстонии есть общие интересы, связанные с Балтикой. Это и транспортная сфера, и вопросы транзита, безопасность и экология.

"Мы давно не виделись. 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями - это ненормальная ситуация", - сказал Путин.

Кальюлайд, в свою очередь, подчеркнула, что сейчас для диалога самое подходящее время.

Главное сегодня
Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.