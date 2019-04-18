Путин назвал ненормальным отсутствие контактов между соседями

Он привел пример Эстонию, с лидерами которой не было встреч 10 лет

Владимир Путин принял в Кремле свою эстонскую коллегу Керсти Кальюлайд. Она первый президент республики, которая посетила Москву с визитом за последние 8 лет, передает "ТВ Центр".

Как уже отметил в начале встречи Владимир Путин: отсутствие официальных контактов между соседствующими странами - это ненормально. У России и Эстонии есть общие интересы, связанные с Балтикой. Это и транспортная сфера, и вопросы транзита, безопасность и экология.

"Мы давно не виделись. 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями - это ненормальная ситуация", - сказал Путин.

Кальюлайд, в свою очередь, подчеркнула, что сейчас для диалога самое подходящее время.