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Где и когда пройдет первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

15:24
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Кремль объявил о визите северокорейского лидера в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина. О переговорах двух лидеров объявил Кремль. Ранее слухи об этом не раз появлялись в СМИ с октября 2018 года.

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Встреча Путина и северокорейского лидера состоится во второй половине апреля, сообщили в Москве. Другие подробности мероприятия, в том числе место его проведения, официально пока не разглашаются, однако, как писали ранее южнокорейские СМИ, переговоры могут пройти во Владивостоке.

Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года. Он ни разу не встречался с президентом России. 12 апреля российский лидер поздравил своего коллегу с переизбранием на пост председателя Государственного Совета КНДР.

 

В феврале Ким Чен Ын провел двухдневные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые завершились провалом. Спустя месяц СМИ Южной Кореи сообщили о подготовке встречи лидера КНДР с Путиным. Сообщалось, что Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с Трампом.

Подробнее о том, почему провалились переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа, смотрите в репортаже "ТВ Центра".

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