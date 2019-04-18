Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологи посчитали рейтинги Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов

Более половины опрошенных украинцев на предстоящих выборах главы государства будут голосовать за Владимира Зеленского (52%). Таковы данные опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг". Это последний рейтинг кандидатов перед вторым туром.

Отвечая на вопрос вопрос "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?", 19% ответили – за Петра Порошенко, еще столько же пока не определились с выбором.

Как сообщается на сайте "Рейтинга", 10% опрошенных заявили, что вообще не намерены идти на выборы. При этом среди тех, кто все же придет 21 апреля на избирательные участки, процент сторонников Зеленского еще больше – 58%. За Порошенко в этой группе готовы голосовать 22%.

"Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Владимира Зеленского, 27% - за Петра Порошенко", - отмечается на сайте соцгруппы.

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра страны. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны.

62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% не определились с ответом.

Ранее аналогичные рейтинги опубликовал Киевский международный институт социологии. По данным исследователей, все больше украинцев готовы поддержать во втором туре именно Зеленского. Действующий украинский лидер, напротив, потерял избирателей.

Накануне лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что победа Зеленского - это объективная реальность и с этим "надо как-то жить".