Сколько заработал клан Пугачевой

В пересчете на рубли сумма впечатляет

Алла Пугачева с размахом отметила свой юбилей — 70-летняя певица дала грандиозный концерт в Кремле. Примадонна вышла на сцену впервые за долгое время. Послушать бессмертные хиты собрались не только простые слушатели, но и почти весь свет российского шоу-бизнеса.

Редакция ТВЦ.RU уже показывала, как менялась, пожалуй, самая любимая певица россиян. Теперь пришло время посчитать, сколько зарабатывает она и ее близкие, одним словом, - клан Пугачевой. По данным журнала Forbes, суммарный доход всех родных Примадонны за 14 лет превысил 200 миллионов долларов. И это без учета самой Пугачевой, считать деньги которой журнал перестал с 2015 года из-за невозможности оценить его хотя бы приблизительно.

Известно, что в 2005 году Алла Пугачева заработала 3,1 миллиона долларов, ее бывший муж Филипп Киркоров 2,2 миллиона, а муж нынешний – Максим Галкин — полтора миллиона. Годом позже к списку добавилась Кристина Орбакайте с доходом 1,2 миллиона. К 2007 году суммарный доход всей четверки достиг 11,4 миллиона долларов, а в 2008-м — 13,2. При этом больше всех заработал Галкин — $5,7 миллиона.

Не очень удачным, если можно так сказать, стал для семейства 2009 год. Доходы семейства снизились до $7,5 млн, но спустя год снова увеличились вдвое. 2011 год стал еще удачнее — общие доходы выросли до $19,6 млн. Снова отличился Максим Галкин, заработав 6,3 млн. А вот в 2012 его обогнал Киркоров с 8 миллионами долларов, увеличив общую копилку до 23 млн. Он же с тех пор является основным "локомотивом" растущего совокупного дохода семейства. В 2013 году Киркоров заработал 9,7 млн, спустя год уже 12 млн.

В 2015 году сумма общего дохода снизилась с 26,7 до 16,8 миллиона долларов, но только из-за того, что Forbes перестал считать деньги самой Пугачевой. Годом позднее не удалось оценить доходы Максима Галкина. В 2017-2018 годах Филипп Киркоров заработал 16,3 млн, Максим Галкин — 8,4 млн, а Кристина Орбакайте – 2,9 млн долларов.

Таким образом, с 2005 по 2018 год семья Аллы Пугачевой в общей сложности заработала более 200 миллионов долларов. Если перевести эти деньги на рубли по курсу на момент написания заметки, получается, что клан Примадонны за 14 лет напел почти на 13 миллиардов рублей.