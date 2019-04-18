Впавшего в кому Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Решение о транспортировке писателя, который находится в тяжелом состоянии, принял консилиум врачей

Дмитрия Быкова, несмотря на тяжелое состояние, перевезут на лечение из Уфы в Москву. Решение принял консилиум уфимских врачей при участии московских коллег. Родственники писателя согласились с медиками.

Информацию о том, что впавшему в кому Быкову грозит долгая транспортировка из одного города в другой, подтвердил в своем Telegram-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Первые слухи об этом накануне появились в СМИ.

Как заявил "Интерфаксу" издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Быков находится в стабильно тяжелом состоянии, ухудшений нет. По его данным, перелет для писателя могут организовать уже в четверг. Где Быкова будут лечить в столице, пока не сообщается.

Известному писателю стало плохо 16 апреля во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Поначалу бортпроводники подумали, что Быков пьян.

Накануне сообщалось, что 51-летнего публициста госпитализировали с подозрением на инсульт, однако эта информация позже не подтвердилась. В числе возможных причин также называли гипергликемический криз - острое состояние при сахарном диабете.

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