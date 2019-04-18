"Кликушеством люди занимаются": Артур Гаспарян защитил Пугачеву от критиканов

Музыкальный критик рассказал, как прошел концерт Примадонны в Кремле

17 апреля певица Алла Пугачева, которая недавно разменяла седьмой десяток, дала в Кремлевском дворце свой прощальный концерт. Зрители стоя аплодировали Примадонне и хором признавались ей в любви. Однако некоторые гости остались недовольны звуком и действиями охраны на самом ожидаемом музыкальном мероприятии года.

Музыкальный критик Артур Гаспарян, который не только посетил юбилейный концерт Пугачевой, но и пообщался с ней за кулисами, поставил критиканов на место. "У нас такой народ, ему б только на что-нибудь пожаловаться - по делу или без. В зале был прекрасный звук. По звуку это был один из лучших концертов в Кремле, который я когда-либо слышал. У Аллы были какие-то проблемы с мониторами, которые работали на сцену. Она пару раз попросила звукорежиссеров это поправить. Ничего трагического, это обычный рабочий момент любого живого концерта. К самому концерту, его ходу, впечатлениям от него это не имеет никакого отношения. Это абсолютно пустые разговоры, когда уже просто кликушеством люди занимаются", - заявил Гаспарян в разговоре с ТВЦ.RU.

По его словам, Алла Пугачева - перфекционист высочайшей пробы, который всегда ответственно подходил к своей работе, будь то проходной фестиваль или первый за десятилетие концерт. Поэтому перед выступлением в Кремле певица очень волновалась, сказал музыкальный критик.

"Волнение ее не покидало до конца концерта. Она выложилась на всю катушку, как могла. Она очень серьезно подошла к этому концерту, потому что у нее были большая мотивация - дети - и большой стимул - зрители, к которым ей хотелось обратиться. Когда это все закончилось, она, наверное, испытала и облегчение, и удовлетворение. Я считаю, что эта программа превзошла даже самые смелые ожидания, какие могли быть у людей, которые с некоторой долей осторожности относились к тому, что певица после достаточно большой паузы делает такую большую программу", - заявил эксперт.

Артур Гаспарян признался, что от некоторых песен Пугачевой у него по коже бегали мурашки. Он с понимание относился к зрителям, которые слушали Примадонну со слезами на глазах.

"Зал был очень эмоциональным, - отметил он. - Это были слезы от соприкосновения с творчеством певицы. Это такие хорошие слезы, когда существует взаимодействие между артистом и залом. Алла, конечно, мастерица в этом взаимодействии. Ей до сих пор нет равных, хоть она и делала паузу в 10 лет. Это подарок, который она всем сделала. Кому-то жалко, что ее не будет. Но время идет. Слава богу, что в нашей памяти останется такой прекрасный музыкальный спектакль".

Гаспаряну понравилось, что под самый занавес Алла Пугачева пригласила на сцену всю свою семью: дочь Кристину Орбакайте, внуков Никиту, Дени и Клавдию, супруга Максима Галкина и двойняшек Лизу и Гарри. По мнению критика, перед зрителями предстала творческая династия, подобной которой в России нет. "Там что ни человек, то яркая личность. В конце концерта это была очень трогательная нота. В этой истории не было никакой натянутости, натужности. Это все было очень органично. Если кто-то по этому поводу злобствует, то это душевно ущербные люди", - сказал он ТВЦ.RU.

Между тем на эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна концерт Пугачевой произвел менее радужное впечатление. По его словам, во время выступления Примадонна постоянно жаловалась звукорежиссеру на проблемы со звуком.

"Не таким должно быть отношение к концерту, который проходит раз в 10 лет. Люди заплатили серьезные деньги и качество от технарей должны были получить соответствующее. Это же не концерт в сельском клубе. Нельзя было так подводить Пугачеву. Народная артистка СССР не заслужила такой безалаберной реализации по ходу юбилейного концерта", - сказал Манукян ТВЦ.RU.

С критикой в адрес организаторов концерта выступил также актер школы-студии МХАТ и мастерской Брусникина Никита Ковтунов. По его мнению, звукорежиссеры сильно подвели артистку, у которой и без того якобы были проблемы с голосом. Он также заявил, что зрители столкнулись с хамским отношением охранников при в ходе в Кутафью башню. «Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту. И это главная концертная площадка страны", - вознегодовал актер.

Юморист Владимир Винокур, в свою очередь, признался, что не может профессионально судить о качестве звука на концерте Пугачевой. "Лично мне показалось, что все было отлично", - цитирует URA.RU артиста, который больше 40 лет дружит с Примадонной.

"Это было грандиозно! Пугачева показала, что находится в шикарной форме. Она доказала, что никакого возраста у артиста просто не существует", - заявил Винокур.