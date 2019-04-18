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Россияне в ужасе от новых талисманов олимпийской сборной

17:32
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Болельщики рвут на голове волосы от работ именитых дизайнеров

Олимпийский комитет России и дизайн-студия Артемия Лебедева представили талисманы спортивного проекта "Команда России".

Маскотами стали кот и медведь. Первый выполнен в форме шапки-ушанки, а второй напоминает неваляшку или матрешку. Имена для персонажей в течение двух недель будут выбирать болельщики. Голосование пройдет в социальных сетях. Кота уже предложили назвать Ушаном, а медведя - Русичем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots)

Под постом, в котором публике представили персонажей, болельщики оставили сотни комментариев с негативной оценкой. ТВЦ.RU выбрал самые приличные из них.

- Наркоманы чертовы, я к вам сейчас милицию вызову!

- Полное безобразие, медведь вообще в форме клизмы, а кот в шоке от того, что с ним сделали.

- Кот, над которым издевался ребенок с красками и лучший друг кота - клизма в цветах России.

- Я дизайнер. Делать из кота шапку - плохо. Медведь-клизма советского образца - плохо.

 

- Генная инженерия и отмытое бабло в действии.

"Талисманы "Команды России" - это и символы Олимпийского комитета России, и талисманы нашей команды. Поэтому и кот, и медведь иногда добрые и милые, а когда нужно - по-спортивному злые", - комментируют сами создатели.

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