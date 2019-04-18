Обреченный Порошенко записал покаянное видео

При Зеленском Украине будет еще хуже, считает он

Владимир Зеленский за 3 дня до второго тура выборов на Украине записал новое обращение. Видео опубликовано на его странице в фейсбуке.

В ролике кандидат в президенты бодрым шагом идет по парку и призывает 21 апреля приходить на выборы.

"За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть ещё и твой голос. Не дай им украсть твоё будущее", - заявил Зеленский. В конце ролика появляется надпись: "21 апреля. Коне старой эпохи".

Ранее обращение к нации записал и Петр Порошенко. В нем он покаялся за совершенные тактические ошибки", но уверен, что не ошибся в вопросах государственной стратегии. Порошенко признал, что "не идеален", но попросил все же поддержать его на выборах. Своими главными достижениями он вновь назвал остановку некой российской агрессии, томос об автокефалии и децентрализацию.

"Наши главные достижения - армия, договор про ассоциацию с Евросоюзом, безвизовый режим и международная коалиция в поддержку Украины", - перечислил действующий украинский президент.

Не обошлось и без очередных обвинений в адрес России. По его словам, "Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного и некомпетентного новичка, которого легко переиграть" в политике и дипломатии. Таковым, очевидно, является Владимир Зеленский, поскольку себя Порошенко назвал лидером, способным "противостоять Путину".

Украину он назвал страной, которая стоит на распутье. Своему оппоненту он посоветовал попробовать себя на выборах в Верховную Раду, которые пройдут осенью.

Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. По данным последнего опроса, победу одержит Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 73% украинцев. Петр Порошенко с его 27% обречен на поражение, полагают украинские социологи и политологи.