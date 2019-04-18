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"Со слезами на глазах": Путин рассказал о реакции на пожар в Нотр-Даме

18:03
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Российский президент встретился с французскими бизнесменами

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего при пожаре.

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"Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении [собора], мне известно также, что российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции, вместе с французскими партнерами тоже готовы присоединиться", - сказал Путин на встрече с французскими бизнесменами. 

Российский лидер выразил уверенность в том, что французские власти, пообещавшие реконструировать собор в течение пяти лет, сдержат свое слово. 

Владимир Путин назвал Нотр-Дам-де-Пари символом общеевропейской цивилизации и культуры. "Мы все сожалеем, смотрели на это [пожар] со слезами на глазах", - цитирует главу страны ТАСС

Ранее сообщалось, что французские специалисты укрепляют нестабильные конструкции храма, чтобы не допустить его полного разрушения. 

Напомним, Нотр-Дам загорелся 15 апреля. За несколько часов огонь, вспыхнувший на верхних ярусах здания, уничтожил шпиль, крышу и внутреннее убранство собора. В результате ЧП пострадали двое полицейских и пожарный. 

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