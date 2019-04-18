В Москве задержали мужчин, перевозивших в сумке женские кости

Следователям предстоит выяснить, причастны ли задержанные к смерти погибшей

На востоке Москвы случайно нашли останки женщины, которая умерла больше года назад. Об этом ТВЦ.RU рассказала представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Днем 18 апреля сотрудники полиции остановили для проверки двух мужчин возле подъезда жилого дома на улице 1-я Владимирская и нашли в их сумке останки скелета человека. Позже выяснилось, что это женские кости, а давность наступления смерти - более одного года. Мужчин задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователям предстоит выяснить, причастны ли задержанные к смерти женщины. В сообщении СКР указывается, что скоро будет назначена судебно-медицинская экспертиза.