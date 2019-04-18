ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали мужчин, перевозивших в сумке женские кости

18:36
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Следователям предстоит выяснить, причастны ли задержанные к смерти погибшей

На востоке Москвы случайно нашли останки женщины, которая умерла больше года назад. Об этом ТВЦ.RU рассказала представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мать купила детям последнюю шоколадку и задушила их
Убийца в шоке: зарезавший женщину москвич пожаловался на депрессию
Опубликованы кадры чудовищного убийства женщины в Москве

Днем 18 апреля сотрудники полиции остановили для проверки двух мужчин возле подъезда жилого дома на улице 1-я Владимирская и нашли в их сумке останки скелета человека. Позже выяснилось, что это женские кости, а давность наступления смерти - более одного года. Мужчин задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователям предстоит выяснить, причастны ли задержанные к смерти женщины. В сообщении СКР указывается, что скоро будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также:
Новости по теме
Полиция проводит задержание преступника
Полиция проводит задержание преступника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.