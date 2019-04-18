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Дебаты Зеленского и Порошенко перенесли

18:51
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Они начнутся на час позже

Центризбирком Украины перенес начало предвыборных дебатов кандидатов президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Решение было принято на заседании комиссии в четверг.

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Речь идет о дебатах на телевидении. Они должны были начаться в 20:00, пишет Газета.ru. В этом случае кандидаты не успели бы приехать в студию после дебатов на стадионе "Олимпийский", начало которых запланировано на 19:00.

Согласно решению ЦИК, теледебаты начнутся в 9 вечера. Ранее штаб Петра Порошенко заявлял, что в противном случае кандидаты нарушат закон.

Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. По данным последнего опроса, победу одержит Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 73% украинцев.

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