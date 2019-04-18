ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп стал героем "Игры престолов"

19:11
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Президент США прокомментировал итоги расследования о его "сговоре" с Россией отсылкой к "Игре престолов"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование о его мифическом сговоре с Россией. В своем Twitter американский лидер опубликовал мем на эту тему с отсылкой к сериалу "Игра престолов".

Ранее в четверг в Штатах представили отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Доказательств не нашли, поэтому генпрокурор США Ричард Барр официально объявил, что сговора не было.

"Не было сговора, не было препятствий. Для ненавистников и радикальных левых демократов - игра закончена", - гласит текст на коллаже Трампа. Шрифт текста напоминает тот, который используется в сериале "Игра престолов", отмечает Газета.Ru.

 

Трамп не в первый раз использует известный сериал в своих целях. Так, в январе он обыграл слоган "Игры престолов", создав мем о стене на границе с Мексикой, а до этого - для иллюстрации на тему санкций. Телеканал HBO тогда пригрозил засудить президента.

 

 

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.