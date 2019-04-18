Трамп стал героем "Игры престолов"

Президент США прокомментировал итоги расследования о его "сговоре" с Россией отсылкой к "Игре престолов"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование о его мифическом сговоре с Россией. В своем Twitter американский лидер опубликовал мем на эту тему с отсылкой к сериалу "Игра престолов".

Ранее в четверг в Штатах представили отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Доказательств не нашли, поэтому генпрокурор США Ричард Барр официально объявил, что сговора не было.

"Не было сговора, не было препятствий. Для ненавистников и радикальных левых демократов - игра закончена", - гласит текст на коллаже Трампа. Шрифт текста напоминает тот, который используется в сериале "Игра престолов", отмечает Газета.Ru.

Трамп не в первый раз использует известный сериал в своих целях. Так, в январе он обыграл слоган "Игры престолов", создав мем о стене на границе с Мексикой, а до этого - для иллюстрации на тему санкций. Телеканал HBO тогда пригрозил засудить президента.