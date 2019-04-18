Опубликована полная версия доклада о сговоре Трампа с Россией

Доказательств этому не нашли

Американский Минюст опубликовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". Из документа следует, что найти доказательства сговора Дональда Трампа с Москвой не удалось.

Всего в докладе 448 страниц. Часть информации в нем скрыта. В докладе утверждается, что Россия вмешивалась в выборы в президентские выборы 2016 года, но штаб Трампа не участвовал в этом. Как и "ни один американец".

Ранее на пресс-конференции по случаю публикации доклада генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Белый дом и лично Дональд Трамп не препятствовали расследованию. У следователей был неограниченный доступ к документам. Тем не менее, Мюллер изучил 10 попыток создать помехи правосудию в пользу президента США. Однако полученных свидетельств недостаточно для того, чтобы обвинять Трампа в воспрепятствовании расследованию.

Расследование дела о якобы вмешательстве России в американские выборы длилось почти 2 года под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Ранее он возглавлял ФБР. В конце марта были опубликованы основные выводы расследования. Мюллер признал отсутствие сговора штаба кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией.