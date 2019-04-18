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Кремль пообещал пролистать доклад Мюллера

19:54
  • четверг
  • 18 апреля 2019

После этого о документе доложат президенту

Финальная точка в громком деле. Генеральный прокурор США Уильям Барр презентовал доклад с результатами расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Сенсации к очевидному разочарованию противников главы государства не произошло. Как и было анонсировано ранее, никаких фактов сговора Дональда Трампа с Москвой не обнаружено. Тем не менее, без нападок в адрес России не обошлось.

К журналистам генпрокурор США вышел вместе со своими заместителями и с тонюсенькой папкой в руках. Речь была краткой, не более 15 минут. Через предложение Уильям Барр настойчиво повторял одну и ту же мысль: российское правительство поспособствовало избранию Трампа президентом, вмешавшись в выборы, но тот в этом не виноват и об этом не просил.

"Российское правительство вмешивалось в выборы в США 2016 года, но ни президент Трамп, ни члены его избирательного штаба, вообще, ни один американец не состоял в сговоре с российскими властями. Все американцы должны быть рады, что благодаря тщательному расследованию это подтвердилось", - заявил Уильям Барр.

Барр также отметил, что штаб Трампа не причастен к действиям российских хакеров на тех выборах и к обнародованию компрометирующих демократов публикаций на ресурсах типа WikiLeaks. А еще генпрокурор посочувствовал президенту, который подвергался травле в прессе и отдельно отметил содействие, которое Белый Дом оказывал следствию. Мол, сам Трамп ни в коем случае не мешал. Наоборот, добровольно сотрудничал, хотя, и мог бы  воспользоваться своим правом и убрать из доклада некоторые пункты. Никакого препятствия правосудию не было, хотя в этом нового главу Белого дома тоже обвиняли. Теперь, после этой пресс-конференции, от обвинений, судя по всему, придется отмываться всему Минюсту США. Поддерживающие демократов американские СМИ уже говорят о том, что брифинг генпрокурора был настоящей политической рекламой Трампу, а демократы теперь разглагольствуют  не только о сговоре избирательного штаба миллиардера с Москвой, но и о сговоре Белого Дома со следствием.

"Удивило то, что вчера президент сказал нам, что Генеральный прокурор Барр даст утром пресс-конференцию, перед публикацией доклада. Такая координация озадачивает. И мне, по крайней мере, это говорит о попытке что-то замаскировать, создать некую завесу вокруг этого доклада. Доклад должен говорить сам за себя. Я жду, что господин Мюллер придёт к нам в комитет и должен сам рассказать о своей важной работе", - говорит сенатор от Демократической партии, член юридического комитета Сената США Мадлен Дин.

Пресс-конференция генпрокурора состоялась в 9:30 утра по вашингтонскому времени. Сразу после нее отредактированный доклад Мюллера  отправили в Конгресс. Документ также обнародовали для широкой аудитории. Демократы недовольны абсолютно всем. И самим фактом пресс-конференции генпрокурора, они посчитали это давлением на общественность, и тем, что  в качестве спикера по данному вопросу выступал не сам спецпрокурор Мюллер. А еще демократы сильно расшумелись по поводу того, что итоги расследования, несмотря на их требования, все равно будут представлены в слегка сокращенном варианте. Разъяснения генпрокурора о том, что из доклада изъяты фрагменты, имеющие отношение к национальной безопасности, защите частных лиц, а также касаются незавершенных еще судебных дел, представителей Демпартии не устроили. Зато Дональд Трамп более чем доволен.

"У меня сегодня хороший день. И он называется - никакого сговора, никакого препятствия правосудию. Их, собственно, никогда и не было и никогда не будет. Мы дошли до сути этих вещей. И этого больше никогда не должно случиться ни с каким другим президентом.  Я говорю это перед лицом моих друзей", - заявил Трамп.

В Кремле публикации доклада Мюллера не придали особого значения. Об абсурдности обвинений, которые после обнародования краткой выжимки итогов расследования стали еще нелепее, Москва уже устала говорить за последние 3 года. Теперь, по версии спецпрокурора Мюллера, получается, никакого сговора не было, но Россия все равно зачем-то якобы вмешивалась в  выборы.

"Вы знаете, ожидаемый выход этого отчёта, он в Америке, но не здесь. Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы. Все эти отчёты Мюллера и иные отчёты на этот счёт, собственно, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремлю сначала нужно "пролистать" документ, и понять, есть ли в нем что-то заслуживающее анализа. Только после этого о его содержанию может быть доложат президенту Путину, пишет ТАСС.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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