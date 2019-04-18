Порошенко обзванивает украинцев с призывом голосовать за него

Кандидат в президенты привлек к агитации робота

Президент Украины Пётр Порошенко в телеобращении к нации признал, что допустил много тактических ошибок на своём посту. Однако это не помешало ему призвать граждан поддержать его во втором туре выборов, который состоится в воскресенье. В пятницу должны состояться дебаты кандидатов Порошенко и Зеленского на стадионе "Олимпийский", в субботу - так называемый "день тишины". А пока кандидаты используют последние возможности для агитации.

За три дня до выборов Порошенко стучится к избирателям. Вернее звонит. Запись обращения президента прямо на дому уже прослушали тысячи простых граждан и многие украинские политики. Например, Анатолий Гриценко, который в первом туре сам был кандидатом на высший пост.

"Звонок с неизвестного номера. Взял трубку. Неожиданно знакомый голос: "Это Пётр Порошенко. 21 апреля решающий день..." Выключил. Штабная агитка-циркуляр. 21 апреля на самом деле не решающий день - результат голосования уже всем понятен. Пять лет предыдущих были (должны были быть!) решающими. А сейчас людей больше интересует не именно 21 апреля, а что будет дальше - в июне, августе, декабре...?" – говорит Гриценко.

На факт звонков, которые можно расценить как спам и вмешательство в личную жизнь граждан, полиция пока не отреагировала, но сообщает, что и между турами фиксирует сотни нарушений и возбуждает уголовные дела. А еще готовится к, пожалуй, главному за последнее время испытанию: дебаты на стадионе "Олимпийский" обещают стать посерьезнее встречи самых непримиримых футбольных клубов. Опасность заложена в самом формате мероприятия - две сцены для кандидатов, две фанзоны для сторонников.

"Господин президент, вы стопроцентно всей своей властью, всеми силовыми структурами отвечаете, что завтра там будет безопасно. Вы должны и никто больше. Потому что я точно вас знаю, если будет какая-то провокация, это будет ваша провокация. Как вы сделали на Майдане, когда вы на Банковую выгнали бульдозер и влезли на него", - заявляет депутат Верховной Рады Украины, фракция "Батькивщина" Александр Гужель.

Это в стиле действующего президента - заварить кашу, которую потом расхлебывает вся страна. Пример: все пять лет правления Порошенко. Обещания прийти в Донбасс с миром обернулись войной, получение томоса - церковным расколом, борьба с коррупцией - громкими скандалами.

Новый предвыборный ролик Владимир Зеленского. Главный посыл: в первом туре его избирателям удалось "нагнуть систему", а во втором предстоит "разбудить страну". Сам же кандидат в очередном телеинтервью не исключает уголовного преследования Порошенко.

"Он сегодня самый главный лидер оппозиции народу Украины, вот что самое страшное, что есть. И я бы на его месте после такого фееричного ответа общества доверию президента ушел из политики", - заявил Зеленский.

В штабе Порошенко сегодня начали разыгрывать модную в современной западной политике карту: указали на появившуюся на сайте Минюста США информацию о том, что Зеленского консультируют американские политтехнологи. Но эффект получился обратным. Многие сразу вспомнили и печеньки от Нуланд на Майдане, и переименование улицы разведчика Ивана Кудри в улицу Маккейна, и откровения генпрокурора Луценко об указаниях из Вашингтона. То, что молодой и неопытный Зеленский вдруг сделает политику Украины самостоятельной - сомнительно. Но зависимость кандидата в данный момент — невыгодный фактор, поэтому в штабе Зеленского поспешили заявить: "В связи с очередной волной дезинформации, распространённой в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США".

Сегодня последний день, когда можно публиковать рейтинги перед голосованием. Последние результаты опросов: Зеленский по-прежнему в три раза опережает Порошенко. И тем интереснее наблюдать, что происходит в украинской власти. Процесс уже прозвали "переобуванием в воздухе". Вслед за подавшим в отставку главным куратором спецслужб в администрации президента Валерий Кондратюком и вдруг совершенно затаившимся генпрокурором Луценко, сегодня об уходе в отпуск сообщил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. А премьер-министр Гройсман заявил, что готов работать с любым президентом страны, которого выберут 21 апреля.

Алексей Платонов, Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".