Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ

Режиссер пропустил красную дорожку из-за проблем со здоровьем

В столице открылся 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония традиционно прошла в театре "Россия" на Пушкинской площади. Фестиваль продлится до 25 апреля. На 20 площадках будут показаны более 180 картин из 64 стран мира.

Что ни день - то праздник. Кажется, недавно расстались. Только смолкли фанфары 25-й театральной премии "Золотая маска". И снова звезды при параде на главном киносмотре страны.

Нет, они не отказались от декольте. Длинные платья в пол, несмотря ни на что. Ослепительные улыбки, яркие наряды, и предвкушение.

"Я не знаю, кто что говорит. Главное, чтобы было что-то талантливое. Ожидания всегда одни и те же на всех фестивалях", - сказала актриса Юлия Меньшова.

Кинофестиваль в этом году – 41-й по счету. Он давно себя зарекомендовал, ММКФ - место, где престижно устраивать мировые премьеры. Фильм открытия - французская лента "Император Парижа" с Венсаном Касселем в главной роли. Артист предстанет в образе легендарного французского сыщика. А закроется кинофестиваль фильмом-интервью Вернера Херцога "Встреча с Горбачевым".

"Хорошего кино, хорошего настроения, радости коллег друг за друга, хорошего документального кино хотелось бы увидеть, праздника", - заявил актер Игорь Петренко.

182 фильма из 64 стран. Особенность кинопрограммы этого года - количество фестивальных лент. Оно просто зашкаливает. Целая подборка фильмов-участников Берлинского кинофестиваля. Киноработы двух-трехлетней давности. И совсем недавние. Например, лента "Бог существует, и ее зовут Петруния", претендовала на "Золотого медведя", удостоилась двух наград. Там же - в секции "Эйфория наваждений" - канадская лента "Антология города-призрака".

Программа документального кино - всегда разнообразная - состоит из 13 фильмов. Практические все - победители документальных программ кинофестивалей мира, все они заслуживают внимания. Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал. Но на традиционной пресс- конференции свое слово сказал. О сериалах.

"Сериалы стали проникать в нашу жизнь чрезвычайно активно, многие режиссеры уходят на телевидение, в сериалы, попытка воссоединения кино с телевидением, сериалом - это, мне кажется, хорошая идея, тем более, мы уже знаем из истории нашего кинематографа и телевидения, что это объединение дает очень интересный результат, недаром туда уходит Скорсезе и серьезные кинорежиссеры", - сказал Михалков.

Конечно, кинофестивлаь - это культурное и светское мероприятие. Только в этом году аккредитованы несколько тысяч гостей. 25 апреля кинофестиваль определит победителей. У любителей кино всего неделя, чтобы насмотреться хороших фильмов впрок.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр", Москва.