Лихач на иномарке протаранил толпу в центре Петербурга (видео)

Один из пешеходов улетел в реку вместе с деревом

В Сети появилось видео крупного ДТП в центре Санкт-Петербурга. Авария произошла около пяти часов вечера на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки.

Предварительно, автомобиль BMW проехал на красный свет на Невском проспекте и столкнулся с другой машиной. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тротуар на набережной Фонтанки. Машина сбила группу пешеходов, один из которых упал в реку вместе с деревом.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. В настоящий момент он находится в состоянии средней тяжести в больнице Раухфуса. Еще три человека, в том числе гражданка Эстонии и гражданин Германии, доставлены в Мариинскую больницу, еще двое - в больницу имени Джанелидзе.

По данным "Фонтанки", виновник аварии - 24-летний уроженец города Майский Кабардино-Балкарии, его белый BMW двигался со скоростью около 120 километров. По другим данным, владелец авто - 23-летний боксер Тимур Д.