ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лихач на иномарке протаранил толпу в центре Петербурга (видео)

19:48
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Один из пешеходов улетел в реку вместе с деревом

В Сети появилось видео крупного ДТП в центре Санкт-Петербурга. Авария произошла около пяти часов вечера на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки.

Предварительно, автомобиль BMW проехал на красный свет на Невском проспекте и столкнулся с другой машиной. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тротуар на набережной Фонтанки. Машина сбила группу пешеходов, один из которых упал в реку вместе с деревом.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. В настоящий момент он находится в состоянии средней тяжести в больнице Раухфуса. Еще три человека, в том числе гражданка Эстонии и гражданин Германии, доставлены в Мариинскую больницу, еще двое - в больницу имени Джанелидзе.

По данным "Фонтанки", виновник аварии - 24-летний уроженец города Майский Кабардино-Балкарии, его белый BMW двигался со скоростью около 120 километров. По другим данным, владелец авто - 23-летний боксер Тимур Д.

Читайте также:
Новости по теме
Момент ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль сбил людей
Момент ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль сбил людей
Последствия ДТП в Санкт-Петербурге
Последствия ДТП в Санкт-Петербурге
Врачи на месте ДТП в Санкт-Петербурге
Врачи на месте ДТП в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.