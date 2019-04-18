Чиновник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Главу одного из управлений ведомства заподозрили в махинациях при заключении контракта с адвокатской коллегией

В Москве арестовали главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко. Чиновника подозревают в мошенничестве на один миллиард рублей.

Как сообщила ТАСС представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская, речь в деле идет о завышении стоимости юридических услуг для формирования конкурсной документации.

По данным следствия, в 2008 году Росавиация заключила контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий. Ее председатель, который в настоящее время задержан, был бывшим коллегой Мнишко. Как полагают следователи, глава адвокатской коллегии, используя связи в Росавиации, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации.

Марковская заявила, что после этого госкорпорация и адвокатская коллегия заключили договор, который неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур. В результате с 2008 по 2018 годы адвокатская коллегия необоснованно получила один миллиард рублей.