Путин и бизнес обсудили "мостики" между Россией и Европой

Президент России рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества на встрече с представителями деловых кругов Франции

Владимир Путин провел встречу в Кремле с представителями французских деловых кругов. В Москву приехали руководители крупнейших компаний, которые работают в нашей стране. Президент отметил, что на российском рынке представлены более 600 компаний с французским капиталом. Владимир Путин особо обратил внимание на то, что перед иностранными инвесторами открываются новые возможности в связи с реализацией в России стратегических национальных проектов.

На встречу с Владимиром Путиным в Екатерининский зал Кремля на этот раз были приглашены топ-менеджеры 16 компаний, широко известных на российском рынке. Среди них "Рено", "Ашан Ритейл", "Леруа Мерлен" и другие. Такой формат переговоров с представителями французского бизнеса уже стал традиционным – стороны встречаются в третий раз. Но деловая повестка в самом начале отходит на второй план. Во вступительном слове российский президент произносит слова сожаления в связи пожаром, уничтожившим часть Собора Парижской Богоматери.

"Безусловно, собор – не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции, либо с французскими партнерами тоже готовы присоединиться. Уверен, что те планы по восстановлению собора, о которых сказал президент Франции Эммануэль Макрон по поводу восстановления, будут реализованы", - сказал Путин.

Москва и Париж довольны тем, как развиваются двусторонние отношения, отметил Владимир Путин. Поправку приходится делать на непростые внешние условия – антироссийские санкции, прежде всего. Общий товарооборот между странами вырос в прошлом году на 11% и достиг 17 миллиардов долларов. Французские компании организовали в нашей стране больше 100 тысяч рабочих мест.

"Объем французских капиталовложений составляет свыше 18 миллиардов долларов в российскую экономику. Напомню, что более 600 компаний французских или с французским капиталом, французским участием работают на российском рынке. Стратегическое значение имеет двустороннее взаимодействие в энергетике, это мы с вами хорошо знаем. Нефтегазовые корпорации России и Франции участвуют в таких знаковых совместных проектах как "Северный поток", "Ямал-СПГ", вместе строят "Северный поток-2", "Арктик-СПГ-2", - указал российский лидер.

Представитель Франко-российской торгово-промышленной палаты Патрик Пуянне, в свою очередь, назвал совместные энергетические проекты "мостиками" между Россией и Европой. Одной такой "переправой" вскоре станет больше. Компания Total планирует инвестировать в строительство "Новатэком" перевалочных терминалов природного газа в Мурманске и на Камчатке. До новых хабов "голубое топливо" будут доставлять танкеры ледового класса по Севморпути. Затем оно будет перегружаться на газовозы. Запуск первой очереди планируется в 2022-2023 годах.

"Будем производить сжиженный природный газ абсолютно локализованный, то есть при помощи российских технологий. Так что будем инвестировать и в Мурманск, и в Камчатку. Также подтверждаю, что именно верфь "Звезда" на Дальнем Востоке будет заниматься танкерами. И я знаю, что это было Ваше желание, и как президент Total подтверждаю, что этот заказ передан "Звезде", - заявил генеральный директор нефтегазовой компании Total, сопредседатель экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Патрик Пуянне.

Российская сторона для удобства иностранных партнеров снимет административные барьеры, обеспечивает оптимальную налоговую нагрузку и льготы. По словам Владимира Путина, эти шаги позволили нашей стране подняться в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса на четыре позиции и обогнать Францию. Специальные инвест-контракты гарантируют, что условия для зарубежных партнеров не ухудшатся. Также российский лидер выразил благодарность французским предприятиям за активную поддержку детских домов и детей-инвалидов, участие в экологических проектах.

"Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов. Я имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги. Этот проект будет не только способствовать развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом. Надеюсь, дорогие друзья, вы окажете содействие этой полезной инициативе, тем более что она получила одобрение и президента Франции Макрона", - сказал президент России.

Завершая выступление, Владимир Путин пригласил бизнесменов принять участие в Петербургском экономическом форуме. В этом году он пройдет с 6 по 8 июня.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".