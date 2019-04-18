Московские врачи провели уникальную операцию с использованием 3D-принтера

Пациентке заместили дефект костей таза титановой пластиной

Врачи клиники травматологии Сеченовского университета провели уникальную операцию. Впервые на практике они вживили пациентке в передний отдел таза имплантат из титана. Его создали с помощью компьютерной томографии и напечатали на 3D-принтер. Без этого протеза пациентка навсегда была бы прикована к постели.

52-летнюю Валентину готовят уже к третьему для неё оперативному вмешательству. И хотя такую операцию, какая ей предстоит в этот раз, в России ещё никому и никогда не делали, пациентка спокойна и сосредоточена на указаниях врачей.

Впервые женщину прооперировали 2 года назад в Крыму по онкологическим показаниям. Тогда вместе с опухолью врачам пришлось удалить и часть органов малого таза. В этом году болезнь вновь заявила о себе в ещё более тяжелой форме.

"Мы получили новый рецидив в области шейки мочевого пузыря, который массивно затронул лобковую кость. Кость, которая замыкает тазовое кольцо вместе с крестцовой костью, благодаря чему нижние конечности держатся на туловище, вернее могут поддерживать туловище. Разрушение целостности тазового кольца обычно ведёт к тому, что человек после этого не может свободно перемещаться, он будет прикован к постели, даже не к креслу", - объясняет директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Пётр Царьков.

Опухоль всё же пришлось удалить вместе с частью кости, иначе бы женщина умерла. Шанс вернуться к нормальной жизни ей подарили в клинике травматологии Сеченовского университета. Там согласились провести уникальную операцию, суть которой - заделать огромную пройму в костной ткани титановой конструкцией, напечатанной на 3D-принтере.

"Такие операции выполняются на территории нашей клиники, на территории Российской Федерации в нескольких лечебных учреждениях, но именно реконструкция переднего отдела костей таза после таких вмешательств выполняется впервые", - говорит директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Лыгачин.

Эндопротезы из титана - это доподлинные прочные двойники костей пациента. Металл не окисляется в организме, и кости должны с ним хорошо срастись.

"Необходимо было вместе с хирургами воссоздать полностью целостность тазового кольца, для того чтобы обеспечить его стабильность, и уже с течением времени будет произведена вторичная фиксация, когда кость будет прорастать в данную ячеистую пористую структуру", - объясняет технический директор компании по проектированию и изготовлению медицинских изделий Ольга Ефименко.

Специалисты уверены, что 3D-печать титановых имплантатов скоро станет доступной альтернативой обычному протезированию. Операция Валентины прошла успешно, а реабилитация займёт всего 2-3 месяца. Врачи очень довольны и уже в ближайшее время надеются добавить новый вид операций в список плановых.

Татьяна Сидорова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".