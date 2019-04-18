ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи провели уникальную операцию с использованием 3D-принтера

22:38
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Пациентке заместили дефект костей таза титановой пластиной

Врачи клиники травматологии Сеченовского университета провели уникальную операцию. Впервые на практике они вживили пациентке в передний отдел таза имплантат из титана. Его создали с помощью компьютерной томографии и напечатали на 3D-принтер. Без этого протеза пациентка навсегда была бы прикована к постели.

52-летнюю Валентину готовят уже к третьему для неё оперативному вмешательству. И хотя такую операцию, какая ей  предстоит в этот раз, в России ещё никому и никогда не делали, пациентка спокойна и сосредоточена на указаниях врачей.

Впервые женщину прооперировали 2 года назад в Крыму по онкологическим показаниям. Тогда вместе с опухолью врачам пришлось удалить и часть органов малого таза. В этом году болезнь вновь заявила о себе в ещё более тяжелой форме.

"Мы получили новый рецидив в области шейки мочевого пузыря, который массивно затронул лобковую кость. Кость, которая замыкает тазовое кольцо вместе с крестцовой костью, благодаря чему нижние конечности держатся на туловище, вернее могут поддерживать туловище. Разрушение целостности тазового кольца обычно ведёт к тому, что человек после этого не может свободно перемещаться, он будет прикован к постели, даже не к креслу", - объясняет директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Пётр Царьков.

Опухоль всё же пришлось удалить вместе с частью кости, иначе бы женщина умерла. Шанс вернуться к нормальной жизни ей подарили в клинике травматологии Сеченовского университета. Там согласились провести уникальную операцию, суть которой - заделать огромную пройму в костной ткани титановой конструкцией, напечатанной на 3D-принтере.

"Такие операции выполняются на территории нашей клиники, на территории Российской Федерации в нескольких лечебных учреждениях, но именно реконструкция переднего отдела костей таза после таких вмешательств выполняется впервые", - говорит директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Лыгачин.

Эндопротезы из титана - это доподлинные прочные двойники костей пациента. Металл не окисляется в организме, и кости должны с ним хорошо срастись.

"Необходимо было вместе с хирургами воссоздать полностью целостность тазового кольца, для того чтобы обеспечить его стабильность, и уже с течением времени будет произведена вторичная фиксация, когда кость будет прорастать в данную ячеистую пористую структуру", - объясняет технический директор компании по проектированию и изготовлению медицинских изделий Ольга Ефименко.

Специалисты уверены, что 3D-печать титановых имплантатов скоро станет доступной альтернативой обычному протезированию. Операция Валентины прошла успешно, а реабилитация займёт всего 2-3 месяца. Врачи очень довольны и уже в ближайшее время надеются добавить новый вид операций в список плановых.

Татьяна Сидорова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Хирург проводят операцию
Хирург проводят операцию
Модель импланта тазовой кости
Модель импланта тазовой кости
Хирург проводят операцию
Хирург проводят операцию
Модель импланта тазовой кости
Модель импланта тазовой кости
Врачи проводят анестезию
Врачи проводят анестезию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.