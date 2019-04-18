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Названа причина пожара в Нотр-Даме

22:15
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Ранее сообщалось, что пожар связан с проведением реставрационных работ в соборе

Источники сразу трех СМИ во французской полиции в четверг назвали вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Трагедия произошла из-за проблем с электрикой - следствие рассматривает версию короткого замыкания.

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На данном этапе расследования не исключаются другие версии, подчеркивает агентство Associated Press. Версию короткого замыкания приводит и CNN. Очаг возгорания, по последним данным, был расположен в основании шпиля сгоревшего дотла собора, приводит детали Le Parisien. Ранее сообщалось, что возгорание началось со строительных лесов.

Прокуратура Парижа исключила версию поджога собора. Основная версия - непредумышленное возгорание. Предположительно, пожар связан с проведением реставрационных работ в Нотр-Даме.

Собор загорелся вечером 15 апреля. За несколько часов здание лишилось крыши и шпиля - Нотр-Даму нанесен значительный ущерб. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить символ Франции за пять лет. В настоящее время люди со всего мира собирают деньги на реставрацию объекта.

Фотографии Нотр-Дама до и после пожара смотрите в нашем канале "Яндекс.Дзен"

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