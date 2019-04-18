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Порошенко оказался "марионеткой" Коломойского

22:53
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Об этом заявил сам бизнесмен

Бизнесмен Игорь Коломойский раскрыл правду, кто является его "марионеткой" среди кандидатов в президенты Украины. Им оказался действующий президент страны Петр Порошенко.

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"Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - заявил Коломойский в интервью "Экономической правде".

Так бизнесмен прокомментировал решение суда об отмене национализации Приватбанка. Киевская инстанция ранее признала незаконной национализацию банка и постановила признать недействительным договор его купли-продажи.

Порошенко в четверг созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с решением суда об отмене национализации Приватбанка. На совещании обсуждали риски и угрозы экономике в сложившейся ситуации.

Ранее Порошенко на протяжении всей предвыборной кампании называл "марионеткой" Коломойского кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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