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Грозит ли Трампу импичмент

09:46
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Итоги расследования Роберта Мюллера подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Как выводы спецпрокурора отразятся на политической карьере Дональда Трампа? Почему глава Минюста США Уильям Барр скрыл ряд фактов от публикации? И стоит ли действующему американскому президенту и дальше опасаться импичмента?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Мы сейчас можем поставить большую запятую. Трамп сбросил с себя часть нагрузки, и он полагает, что сейчас точно избежит импичмента. Но американская политическая система так устроена, что травля – это нормально", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук
Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук
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