К границам России подбираются французские танки

Ранее туда же прибыли британские вертолеты

Около 300 французских военнослужащих прибудут в Эстонию 23 апреля. Вместе с ними из Франции привезут четыре танка и 20 боевых машин (БМП).

В контингент входят военнослужащие второй бригады французской армии, а также наемники из Иностранного легиона. Военная техника будет доставлена по железной дороге. Как рассказали в посольстве Франции в Таллине, военные пробудут в Эстонии до конца августа нынешнего года.

Все они будут дислоцироваться в городе Тапа. Он находится всего в 140 километрах от российской границы. Это происходит в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше, сообщает РИА Новости.

Ранее в апреле Великобритания отправила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache в рамках операции по расширению военного присутствия НАТО у границ России. В нашем посольстве в Лондоне отметили, что это, а также громкие заявления насчет "сдерживания России", очень похожи на очередную намеренную провокацию.

Накануне, 18 апреля, стало известно, что несколько кораблей НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. В связи с этим силы Балтфлота организовали дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов, а также самолетов морской авиации.