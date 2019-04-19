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В России выросли зарплаты

08:51
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Сколько получают бухгалтера?

В России выросли зарплаты по ряду направлений, сообщает портал "Авито Работа". В частности, вознаграждение бухгалтеров за год возросло на 4%. Средняя зарплата в этой сфере в настоящий момент составляет 30 тысяч рублей.

При этом больше всего получают бухгалтера в Москве – порядка 48 тысяч рублей ежемесячно. В Северной столице зарплаты чуть ниже – около 37 тысяч. Замыкает тройку лидеров Тюмень (32,7 тысячи рублей в месяц), пишет газета "Известия".

На прошлой неделе сообщалось, что среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно получать порядка 66 тысячи в месяц. В Москве эта сумма выше – жителям столицы хотят зарабатывать не менее 100 тысяч в месяц.

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