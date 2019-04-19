"Ты знаешь, кто мы": как Кокорин и Мамаев избили водителя

В суде показали запись видеорегистратора автомобиля телеведущей

События 8 октября 2018 года с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обрастают новыми подробностями. На этот раз суд заслушал показания ведущей Первого канала Ольги Ушаковой по этому делу. Ее водителя Виталия Соловчука избила компания, в которой находились игроки "Зенита" и "Краснодара".

По ее словам, Соловчук привез ее на Триумфальную площадь 8 октября в 6:10. А уже в 7:00 она увидела, что автомобиль припаркован у Триумфальной площади. Рядом с ним находились несколько машин полиции, скорой помощи. Как только завершился эфир, она сразу же спустилась к машине и увидела, что переднее стекло разбито. Водитель находится в машине скорой помощи с разбитым лицом.

"Виталий пояснил, что, после того как он припарковался, к нему в машину села неизвестная девушка, которую он, в корректной форме, попросил выйти. Она вышла, он услышал звук разбивающегося стекла", - рассказала в суде Ушакова.

По ее словам, он вышел из машины и увидел, что рядом стоит группа людей. Они вели себя вызывающе и громко разговаривали. Затем они напали на него и нанесли увечья, сообщает "Чемпионат.com".

"В процессе кто-то употребил фразу "Ты знаешь, кто мы". После избиения Виталий вырвался и подъехал к моей студии, откуда уже вызвал полицию и скорую", - рассказала телеведущая. Когда Соловчука увезли в больницу, она как собственник автомобиля написала заявление в полицию и дала им объяснения.

Между тем, на суде продемонстрировали запись видеорегистратора автомобиля телеведущей. Публика в зале утверждала, что первый ударил именно водитель, передает "Спорт-экспресс".

Ранее, 17 апреля, в Пресненском суде Москвы допросили еще двоих потерпевших по делу Кокорина и Мамаева. Это были глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Чиновник Минпромторга рассказал, что 8 октября сев за стол в "Кофемании" он увидел, что напротив сидит шумная компания примерно из 10 человек, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в какой-то момент компания начала оскорблять его по расовому признаку, называя его китайцем и употребляя нецензурные выражения. Чиновник в корректной форме попытался утихомирить их. После этого к нему подошли Александр и Кирилл Кокорины. Футболист "Зенита" взял стул, который находился за столиком Пака, якобы прицелился в голову чиновнику, "желая нанести вред здоровью". Пострадавший успел подставить руку, поэтому удар пришёлся "как по руке, так и по голове".

После этого к столику подошел коллега чиновника Сергей Гайсин. По словам Пака, один из товарищей футболистов Александр Протасовицкий "схватил его за шею и пытался его придушить". Сам Гайсин рассказал, что Пака по лицу ударил Кокорин. После этого пострадал уже сам Гайсин. Его полураскрытой ладонью ударил Павел Мамаев.

Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их товарища – детского тренера Александра Протасовицкого - обвиняют в нападении на трех человек. Инциденты произошли 8 октября. Сначала от их действий пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук. Затем в кафе произошла потасовка с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, а также гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Фигуранты дела находятся в СИЗО примерно полгода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Ранее в апреле Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен