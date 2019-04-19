ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Кобзона сделала жуткий подарок больному раком Николаеву

09:09
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Артист пообещал хранить презент всю свою жизнь

Юрий Николаев, признавшийся несколько лет назад, что борется с онкологическим заболеванием, рассказал о дружбе с семьей Иосифа Кобзона. Артист сообщил, что смерть певца была для него ударом.
Российские знаменитости, откровенно рассказавшие о борьбе с раком

"После его ухода меня позвала в гости его жена Нелли, подарила мне ботинки Иосифа, которые он так и не успел надеть. Абсолютно новые, - цитирует kp.ru Николаева.

Неожиданный и для многих жуткий презент очень дорог артисту. "Будут хранить в память о друге", - отметил Николаев.

Через полгода после смерти Кобзона телеведущего ждал еще один удар. Внезапно скончалась его ученица, выпускницы "Утренней звезды" Юлия Началова. Ходили слухи, что Николаева, узнав о смерти певицы, был госпитализирован. Сам артист и его близкие эту новость опровергали.

17 апреля Николаев впервые появился на публике после смерти Началовой. Он пришел на юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремль. Николаева сопровождала жена Элеонора.

Главное сегодня
Певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли
Певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.