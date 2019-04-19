Вдова Кобзона сделала жуткий подарок больному раком Николаеву

Артист пообещал хранить презент всю свою жизнь

Юрий Николаев, признавшийся несколько лет назад, что борется с онкологическим заболеванием, рассказал о дружбе с семьей Иосифа Кобзона. Артист сообщил, что смерть певца была для него ударом.

"После его ухода меня позвала в гости его жена Нелли, подарила мне ботинки Иосифа, которые он так и не успел надеть. Абсолютно новые, - цитирует kp.ru Николаева.

Неожиданный и для многих жуткий презент очень дорог артисту. "Будут хранить в память о друге", - отметил Николаев.

Через полгода после смерти Кобзона телеведущего ждал еще один удар. Внезапно скончалась его ученица, выпускницы "Утренней звезды" Юлия Началова. Ходили слухи, что Николаева, узнав о смерти певицы, был госпитализирован. Сам артист и его близкие эту новость опровергали.

17 апреля Николаев впервые появился на публике после смерти Началовой. Он пришел на юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремль. Николаева сопровождала жена Элеонора.