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Без права на ошибку: ГИБДД ужесточит правила сдачи экзамена

09:42
  • пятница
  • 19 апреля 2019

ГИБДД готовит новые изменения в правилах сдачи экзамена на права

В ГИБДД намерены изменить правила проведения экзамена на получение водительских прав. По данным пресс-службы МВД России, право на ошибку при сдаче "теории" у испытуемых может исчезнуть.

В частности, экзамен будет завершен, если неверный ответ может стать причиной дорожно­-транспортного происшествия. "Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена", — пишет "Известия" со ссылкой на РИА Новости.

В начале этого года в России обновили упражнения при сдаче экзамена на получение прав. Было решено отказаться от разделения на "площадку" и "город". Кроме того, теперь преподаватель автошколы не может находиться в автомобиле, где сдается экзамен.

Также стало известно, что ГИБДД планирует вернуться к практике получения номеров автомобилей по месту регистрации их собственников. Новшества могут заработать уже в августе.

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