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Зеленского призвали пойти на сделку с Россией

09:51
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Это не значит, что Киев и Москва должны "обниматься и целовать друг друга"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента, должен будет добиваться сделки с Москвой. По его словам, политика нынешнего главы государства Петра Порошенко уже привела к тому, что Украина теряет 20 миллиардов долларов в год экспортной выручки из-за ухудшения связей с Москвой.

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"Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга. Мы говорим, что необходимо восстановить экономическое сотрудничество на прагматичной основе", - приводит слова Медведчука ТАСС.

Ранее представители штаба Зеленского заявили, что кандидат в президенты намерен вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. Вместо этого комик рассчитывает задействовать для переговоров с Россией международных партнеров. При этом прямые переговоры с ополченцами Донбасса он вести не хочет.

После этого сам Медведчук заявил, что ни нынешним киевским властям, ни людям Зеленского не нужен мир на юго-востоке страны. По его словам, развивать экономику Украины, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с Россией и странами СНГ, невозможно.

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