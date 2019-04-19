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ЦРУ убедило Трампа выслать дипломатов с помощью фальшивых фото

11:42
  • пятница
  • 19 апреля 2019

ЦРУ показало президенту фальшивые фотографии детей и уток, якобы отравленных в британском Солсбери

Скандальный поворот в истории с высылкой наших дипломатов из США. Выяснилось, кем и как год назад было продавлено это решение. Выдворить из страны 60 сотрудников российской дипмиссии Дональда Трампа вынудила разведка.

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Российское посольство в Лондоне ждет объяснений от британских властей по поводу сообщения в американской New York Times о фотографиях, на которых изображены дети и утки, якобы пострадавшие от нервно-паралитического газа. Того самого "Новичка" которым были отравлены Скрипали. Газета связывает оба случая. Но, что странно, сами снимки британцы засекретили. И никому не показывают. Это можно было бы считать очередной газетной "уткой", если бы фантазии не закончились высылкой из США 60 российских дипломатов, передает "ТВ Центр".

В российской дипмиссии надеются получить объяснения и по поводу изложенных в статье фактов о том, что за этой провокацией с высылкой сотрудников посольства стоит ЦРУ. А именно ее нынешний директор Джина Хаспел. Это она уговорила Трампа пойти на такой шаг. Президент США был против подобных жестких мер. Но якобы фотографии произвели на него неизгладимое впечатление.

В российском посольстве прямо назвали фотографии, которых не видел никто кроме британских спецслужб, Трампа и Хаспел подлогом. Тем более, что британские власти после инцидента в Солсбери заявляли - все, кто мог пострадать от "Новичка" и кого осматривали медики, живы и здоровы. А из животных пострадали только питомцы Скрипалей, которых непонятно зачем позже умертвили в лаборатории Портон-Даун. И если бы среди жертв действительно оказались дети, то гарантировано об этом уже давно рассказывала бы вся английская и американская пресса. Пока ж, британским газетам приходится опровергать сообщения своих коллег из-за океана, цитируя главу общественного зравохранения Уилтшира Трейси Дашкевич:

"Других жертв, кроме заявленных ранее, не было. Инцидент не повлиял на дикую природу, дети не пострадали и не заболели ".

Впрочем, что Лондону, что Вашингтону, не впервой заниматься распространением дезинформации. То же самое происходило с вбросами об оружии массового поражения в Сирии и Ираке, которым власти, якобы погубили тысячи мирных жителей. Сегодня российские дипломаты ждут ответа уже на свой прямой вопрос. Но сомневаются, что он будет получен. Как и еще по десятку аналогичных запросов, направленных британской стороне в связи с запутанной историей в Солсбери. Обвинения кажутся настолько нелепыми и комичными, что над властями Королевства в интернете смеются сами англичане.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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