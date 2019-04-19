В Северной Ирландии резко обострилась обстановка

В Северной Ирландии раздаются выстрелы и взрывы

Тревожная новость из Соединённого Королевства. Резко обострилась обстановка в Северной Ирландии. В ходе акции сторонников независимости региона от Лондона десятки радикалов в масках стали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и петардами, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно: улицы охвачены огнём, слышны взрывы. Затем кто-то из нападавших открывает стрельбу. В результате погибла молодая женщина, журналистка. Несколько человек получили ранения.

В эти дни как раз вспоминают трагические события почти вековой давности. Пасхальное восстание сепаратистов, жертвами которого, по самым скромным оценкам, стали более тысячи человек.