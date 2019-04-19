Украина ожидает главное политическое шоу страны

Порошенко и Зеленский весь минувший день соревновались в красноречии - в эфире местных телеканалов

Главное политическое шоу, которого ждёт вся Украина. Дебаты кандидатов в президенты пройдут в пятницу вечером. К стадиону Олимпийский с самого утра стянуты усиленные подразделения правоохранителей. Готовятся и участники.

120 тысяч гривен. Это почти 300 тысяч рублей. Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского все-таки уже продают. Максимальную цену просят за ВИП места с комфортными креслами, напитками и закусками. И желающие посмотреть с комфортом "шоу века", как его называют на Украине, есть. Правда, если учитывать размах и тот факт, что все большое лучше видится на расстоянии, возможно, выиграют те, кто останется дома у телевизора, передает "ТВ Центр".

Вот и накануне дебатов оба кандидата побывали в разных студиях. Владимир Зеленский наконец публично представил свою команду и сообщил, что среди этих людей есть будущие министры. Имён, правда, так и не назвал, зато попытался убедить аудиторию, что если случится коррупционный скандал, готов к отставке. Вопрос возник после решения суда о признании незаконной национализации "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Привет от Коломойского из-за границы накануне получили действующие власти. Опальный олигарх пообещал в случае проигрыша Порошенко обнародовать некие кулуарные договоренности по национализации Приватбанка в 2016 году. Порошенко тут же собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Много говорил о защите банковской системы и прав вкладчиков, но обмолвился и о главном.

"Безусловно, меня перед выборами волнует и связка Коломойский-Зеленский. И нам сегодня важно принять все возможные меры, чтобы не допустить реванша разграбления страны олигархами, которые сейчас находятся за границей", - заявил Порошенко.

А Коломойский уже обещает после выборов приехать на Украину. Победа Зеленского у него, судя по всему, сомнений не вызывает. Кандидат в президенты, правда, заявил, что, если победит, не будет помогать бизнесмену возвращать активы. Но прозвучало неубедительно. А Порошенко тем временем пошел на решительный шаг - обратился к нации.

"Я понимаю, что в обществе существует мощный запрос на обновление всей политической элиты и его нельзя игнорировать. Осенью парламентские выборы и они дают реальный шанс формировать коалицию, входить в правительство. Там ключ ко всем необходимым переменам. Но очень рискованно экспериментировать с постом президента и верховного главнокомандующего", - заявил он.

Услышал ли Порошенко избиратель, станет ясно уже в воскресенье. Но очевидно, что и в пятницу вечером действующий президент продолжит обвинять Зеленского в неопытности и отсутствии четкой политической линии, тогда как сам Зеленский снова разыграет карту масштабной коррупции в нынешней власти.

В ближайшем окружении Порошенко отношение к нему тоже меняется. Если в феврале на съезде, где его выдвигали кандидатом, присутствовала практически вся политическая элита, включая премьера Гройсмана и генпрокурора Луценко, то уже на последнем митинге в его поддержку действующий глава государства был один, если не считать некоторых представителей штаба и музыкантов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".