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Донбасс впервые оставили без "пасхального" перемирия

11:50
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Ожидалось, что "пасхальное" перемирие вступит в силу 19 апреля

Трехсторонняя контактная группа по Украине впервые не смогла согласовать условия перемирия. Видеоконференция длилась шесть часов, однако стороны так и не пришли к единому мнению.

Как подчеркнули в самопровозглашенных республиках, срыв переговоров произошел по вине представителей Киева, которые отказались обсуждать реальные меры по обеспечению режима тишины и сделали все, чтобы не достичь консенсуса.

Ожидалось, что "пасхальное" перемирие вступит в силу уже в пятницу, но вместо этого украинские силовики усилили обстрелы населенных пунктов. Только за прошедшие сутки - 10 нарушений: залпами из гранатометов повреждено несколько домов в Горловке. Вернуться к обсуждению режима прекращения огня стороны планируют 24 апреля, теперь уже на встрече в Минске.

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