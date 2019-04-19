Донбасс впервые оставили без "пасхального" перемирия

Ожидалось, что "пасхальное" перемирие вступит в силу 19 апреля

Трехсторонняя контактная группа по Украине впервые не смогла согласовать условия перемирия. Видеоконференция длилась шесть часов, однако стороны так и не пришли к единому мнению.

Как подчеркнули в самопровозглашенных республиках, срыв переговоров произошел по вине представителей Киева, которые отказались обсуждать реальные меры по обеспечению режима тишины и сделали все, чтобы не достичь консенсуса.

Ожидалось, что "пасхальное" перемирие вступит в силу уже в пятницу, но вместо этого украинские силовики усилили обстрелы населенных пунктов. Только за прошедшие сутки - 10 нарушений: залпами из гранатометов повреждено несколько домов в Горловке. Вернуться к обсуждению режима прекращения огня стороны планируют 24 апреля, теперь уже на встрече в Минске.